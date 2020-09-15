Эксперт рассказал, что ждать украинцам после снижения ВВП

Глава департамента макроэкономических исследований инвестиционной группы ICU Сергей Николайчук провел онлайн-презентацию макроэкономических прогнозов. Стало известно, что будет с уровнем ВВП и как это отразится на зарплатах украинцев.

Так, по итогам этого года уровень ВВП снизится на 5,7%, при этом зарплаты населения увеличатся на 5,5%, пишет Минфин.

Как отметил Николайчук, ВВП Украины восстанавливается из-за быстрого выхода из карантина. В результате ICU улучшили прогнозы, касающиеся макроэкономики.

Подчеркнем, что ранее в компании ожидали падения ВВП более чем на 6%.

Эксперт сообщил, что рост ВВП в третьем квартале 2020 года обусловлен увеличением потребления. При этом прогнозируется, что уровень частных инвестиций вернется к докарантинным показателям только в 2022 году.

Инфляция с начала текущего года будет такой же - ниже целевого для НБУ показателя 5% +/- 1%. Ослабление гривны и повышение минимальной зарплаты приведет к быстрому росту цен - до 5,3%, а в 2021 - до 6,5%.

Николайчук также добавил, что в июле зарплаты стали ниже только на 0,5%, чем в начале года. Кроме того, количество вакансий на сайтах вернулось к докарантинному уровню.

По прогнозам эксперта, реальные зарплаты станут больше в этом году на 5,5%, а в 2021 — на 8,4%. Однако, для сравнения, в 2019 году реальные зарплаты повысили до 9,9%.

Отметим, в 2021 году в Кабмине ожидают рост ВВП - на 4,6%, потребительской инфляции - на 7,3%, а средняя зарплата составит 13,6 тыс. грн.

Напомним, средняя зарплата в июле составила 9837 гривен. Таким образом, размер выплаты рухнул на 1360 гривен, если сравнивать его с июнем 2020 года (11197 гривен).

Напомним, что украинцам готовят новые правила выплаты пенсий и зарплат, кто получит больше денег.

Как сообщала Politeka, зарплата в Украине вырастет, 11 тысяч не предел.

Также Politeka писала, что украинцев обрадовали новыми пенсиями, кто получит надбавки.