Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, розбурхала образом у новій сукні

Ефектна красуня прославилася завдяки пишним формам і унікальній зовнішності, відразу ж привертає до себе увагу. Дівчина з довгим чорним волоссям, пишними формами і пухкими губами не залишає байдужими своїх шанувальників.

Кожен день Гюль в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram показує нові образи, які рекламує для онлайн-магазину. Дівчина блищить, як правило, в найкращих сукнях і незмінно виставляє груди напоказ. Цього разу вона вразила нарядом з леопардовим принтом, сміливими розрізами і глибоким декольте.

Ось що пишуть шанувальники:

"Що ж, я люблю жінку з красивими ступнями на підборах», «повітряна і чудова💨 💨», «солодкий образ, майже невинно», «тигриця випустила на свободу принади», «тема спокуси не розкрита», «ви дуже красиві», «як багато вирізів», «ти сексуально виглядаєш в шкурі леопарда😍 😍 😍 🔥 🔥 🔥», «які класні каблуки❤️», «це плаття не для чистих намірів🔥 🔥 🔥».

До цього дівчина захопила піжамним вбранням і розповіла про кохання.

На фото Гюль здалася в рожевому великому мереживному ліфчику і шортиках. Зірка сиділа на тлі стіни, а волосся вирішила залишити розпущеним. Поруч можна побачити кілька букетів троянд та інших квітів. Фото вийшло дуже ніжним і навіть спокусливим.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Моя квіткова дівчинка", " можу я замовити вас на весілля?", "Мій особистий флорист", "Beautiful baby", "мій ангел", "Вау, ти просто вбиваєш його і на вершині тренду", "це багато квітів", "неймовірно шипляча дівчина".

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