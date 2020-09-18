Відома модель Белла Хадід постала в розстебнутому платті без білизни

Спокусниця часто демонструє свої досконалі форми в Instagram, повідомляє Politeka.net. Так, цього разу модель вирішила епатувати публіку фото без білизни.

Модель лежала на чорному піску, розкинувши ноги. Белла одягла синє плаття, яке кокетливо розстебнула і показала оголені частини тіла.

Невеликі груди лежали під тканиною, не висовуючись. При цьому не можна не відзначити тонку талію і худу фігуру зірки - її ребра прямо стирчали і виглядала вона "тонкою" немов берізка.

Синій наряд виглядав на знаменитості якимось повітряним і вільним, безліч прикрас доповнили настільки жаркий образ.

Модель підняла руку, закривши вушка. Красуня з лисячим розрізом очей, здавалося, зробила його ще вуже.

Легкий макіяж доповнив образ.

Фото були зроблені під час професійної фотосесії, що видно за спеціальними пристосуваннями для зйомки. Крім того, позаду Белли було видно море і камені.

Фото не зібрало багато лайків, адже в сторіз немає такої можливості. Можливо, красуню обсипали компліментами в дірект.

Нагадаємо, Белла Хадід обтягнула свої шикарні стегна і груди облягаючим матеріалом.

На зірці футболка бірюзового кольору, яка підкреслила невеликі принади гарної форми.

Свої розкішні стегна знаменитість виділила лосинами різних кольорів.

Раніше ми писали, що Белла Хадід повеселилася на пляжі разом з подружкою. Для літньої прогулянки модель вибрала міні-бікіні з леопардовим принтом, який вельми популярний в цьому сезоні.

Модель захопила фанатів засмаглим тілом.

Нагадавши, спекотна Белла Хадід засвітила найапетитніші місця в зухвалому вбранні

А ще Politeka писала, що спекотна Белла Хадід блиснула округлостями в непристойному купальнику

Також Politeka повідомляла, що мокра Белла Хадід побешкетувала на камеру, гарячі кадри