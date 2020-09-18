Известная модель Белла Хадид предстала в расстегнутом платье без белья

Соблазнительница часто демонстрирует свои совершенные формы в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Так, в этот раз модель решила эпатировать публику фото без белья.

Модель лежала на черном песке, раскинув ноги. Белла надела синее платье, которое кокетливо расстегнула и показала обнаженные части тела.

Небольшая грудь лежала под тканью, не высовываясь. При этом нельзя не отметить тонкую талию и худую фигуру звезды - ее ребра прямо торчали и выглядела она "тонкой" словно березка.

Синий наряд смотрелся на знаменитости каким-то летящим и свободным, множество украшений дополнили столь жаркий образ.

Модель подняла руку, закрыв ушки. Красотка с лисьим разрезом глаз, казалось, сделала его еще уже.

Легкий макияж дополнил образ.

Фото были сделаны во время профессиональной фотосессии, что видно по специальным приспособлениям для съемки. Кроме того, позади Беллы было видно море и камни.

Фото не собрало много лайков, ведь в сториз нет такой возможности. Возможно, красотку осыпали комплиментами в директ.

Напомним, Белла Хадид обтянула свои шикарные бедра и грудь облегающим материалом.

На звезде футболка бирюзового цвета, которая подчеркнула небольшие прелести красивой формы.

Свои роскошные бедра знаменитость выделила лосинами разных цветов.

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Модель восхитила фанатов загорелым телом.

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