Топ-модель Белла Хадид посветила роскошными прелестями во время отдыха с подругой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«С днем рождения, мой духовный лидер. Королевский вид, желаю тебе становиться только сильнее», — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Хадид позирует с подругой в тесном купальнике, которые едва выдерживают роскошные прелести модели. Девушки также держат в руках бокал с напитками.
Однако поклонники знаменитости не смогли что-либо сказать, ведь кадром знаменитость решила поделиться у себя на странице в Сторис.
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До этого мы рассказывали, что топ-модель Белла Хадид снялась в интересной фотосессии для популярного журнала.
Красотка практически каждый день хвастается своей совершенной фигурой в Инстаграм. Звезда приобрела большую популярность, поэтому регулярно становится героиней различных смелых фотосъемок.
Так, модель появилась в новом выпуске журнала Elle. Соответствующие фото разлетелись по сети, вызвав бурную реакцию поклонников.
Напомним, Белла Хадид в короткой маечке показала, как орудует инструментом: "Ангелочек не так прост".
Как сообщала Politeka, сказочная Белла Хадид в облегающем купальнике изогнулась до неприличия, жаркие кадры: «абсолютная красота».
Также Politeka писала, что самая красивая девушка в мире устроила пикантное шоу под водой: «Волшебная Белла».