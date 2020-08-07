Красотка превзошла сама себя

Топ-модель Белла Хадид посветила роскошными прелестями во время отдыха с подругой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«С днем рождения, мой духовный лидер. Королевский вид, желаю тебе становиться только сильнее», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Хадид позирует с подругой в тесном купальнике, которые едва выдерживают роскошные прелести модели. Девушки также держат в руках бокал с напитками.

Однако поклонники знаменитости не смогли что-либо сказать, ведь кадром знаменитость решила поделиться у себя на странице в Сторис.

До этого мы рассказывали, что топ-модель Белла Хадид снялась в интересной фотосессии для популярного журнала.

Красотка практически каждый день хвастается своей совершенной фигурой в Инстаграм. Звезда приобрела большую популярность, поэтому регулярно становится героиней различных смелых фотосъемок.

Так, модель появилась в новом выпуске журнала Elle. Соответствующие фото разлетелись по сети, вызвав бурную реакцию поклонников.

Напомним, Белла Хадид в короткой маечке показала, как орудует инструментом: "Ангелочек не так прост".

Как сообщала Politeka, сказочная Белла Хадид в облегающем купальнике изогнулась до неприличия, жаркие кадры: «абсолютная красота».

Также Politeka писала, что самая красивая девушка в мире устроила пикантное шоу под водой: «Волшебная Белла».