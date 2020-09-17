Нещодавно було 40 днів з моменту смерті сина Віктора Павлика

Як передає Politeka, про це написала колишня дружина відомого українського співака Лора Созаєва на своїй сторінці в соцмережі.

Жінка розповіла, як жила 40 днів без сина, який помер від раку.

Вона опублікувала відео, на якому Паша грає чуттєву пісню на гітарі.

Лора Созаєва процитувала відомого автора Букера Талиафера Вашингтона: "Коли ми торкаємося іншої людини, ми або допомагаємо їй, або заважаємо. Третього не дано: ми або тягнемо людину вниз, або піднімаємо її наверх".

"Я завжди говорила синові, коли чогось не знала, а він знав і цим пишався, що я хочу, щоб ти був краще за мене! У вихованні сина я діяла від зворотного досвіду в своєму житті. Мої батьки не були зі мною близькі, мало приділяли мені часу, не допомагали мені в навчанні, і вже тоді я дала собі обіцянку, що я буду робити так, як хотіла б, щоб вчиняли зі мною", - написала жінка.

За її словами, вона зовсім не шкодує, що не має досягнень в кар'єрі, тому що 12 років присвятила вихованню сина, і, як виявилося, не дарма.

"Ми стали більше друзями, ніж мамою і сином, я цього хотіла, але говорила, що ієрархія, звичайно, не буде порушена, все ж я старша за званням і за віком. Мені пощастило, що тато Паші міг нас забезпечувати, а я - приділяти час синові - заняттям спортом і музикою. Торкалися ми і сексуального виховання, це було ніяково, але я розуміла, що так мудро і тонко як я, ніхто йому не розповість, як відчуває себе дівчина, з якої причини псується настрій раз на місяць, що ми жінки любимо і чому ми, на відміну від чоловіків, по-різному сприймаємо ті чи інші речі. Все, що ви вкладаєте в дітей, дасть плоди - або хороші, або погані", - написала вона.

Також жінка пригадала, як колись її син сказав, що вона неправильно його виховала.

"Я занадто добрий", - пояснив Паша.

"21 рік я обіймала і говорила "люблю" своєму синові. Тепер я в порожнечі. Мені дуже важко! Я так вдячна всім, хто мені пише і підтримує, співчуває і обіймає на відстані. Вдячна за те, що діліться своїми історіями і переживаннями... Вашу любов відчуваю, де б ви не були. 40 днів... вже сама", - написала вона.

Когда мы касаемся другого человека, мы либо помогаем ему, либо мешаем. Третьего не дано: мы либо тянем человека вниз, либо поднимаем его наверх. Букер Талиафер Вашингтон Я всегда говорила сыну, когда чего-то не знала, а он знал и этим гордился, что я хочу, чтобы ты был лучше меня! В воспитании сына я действовала от обратного опыта в своей жизни. Мои родители не были со мной близки, мало уделяли мне время, не помогали мне в учебе, и уже тогда я дала себе обещание, что я буду делать так, как хотела бы , чтобы поступали со мной. Я сыну очень много читала и прививала ему любовь к чтению. По началу в детстве все шло отлично, пока не появился интернет😊. Но близость с ребёнком развивается , когда вы сидите рядом и с искажением голоса читаете рассказ, сказку, смеётесь, обсуждаете, задаёте вопросы. Много играть и петь с детьми тоже полезно, конечно, если есть на это время. Я не жалею, что у меня нет достижений в карьере, потому что 12 лет я посвятила воспитанию сына, и как оказалось не зря..... Мы стали больше друзьями, чем мамой и сыном, я этого хотела , но говорила, что иерархия, конечно, не будет нарушена, все же я старше по званию 😉и по возрасту . Мне повезло, что папа Паши мог нас обеспечивать, а я уделять время сыну - занятиям спортом и музыкой. Касались мы и сексуального воспитания, это было неловко, но я понимала, что так мудро и тонко как я , никто ему не расскажет , как чувствует себя девушка , по какой причине портится настроение раз в месяц, что мы женщины любим и почему мы в отличии от мужчин по разному воспринимаем те или иные вещи. Все, что вы вкладываете в детей даст плоды - или хорошие или плохие. Самое важное, как для меня, доверие. Если ребёнок делиться с вами переживаниями - значит вы отличный родитель! Как-то Паша сказал : - Мам, ты меня неправильно воспитала... - ? - Я слишком добрый.... 21 год я обнимала и говорила люблю своему сыну. Теперь я в пустоте. Мне очень тяжело! Я так благодарна всем, кто мне пишет и поддерживает , сочувствует и обнимает на расстоянии. Благодарна за то, что делитесь своими историями и переживаниями... вашу любовь чувствую где бы вы ни были. 40 дней.... уже сама.... Gepostet von Лора Созаева am Montag, 14. September 2020

Нагадаємо, екс-дружина Віктора Павлика знайшла слова після втрати сина.

Як повідомляла Politeka, Віктор Павлік показав відео з останнім зверненням сина.

Також Politeka писала, що сина Віктора Павлика провели в останню путь, фото.