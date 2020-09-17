Нещодавно було 40 днів з моменту смерті сина Віктора Павлика
Як передає Politeka, про це написала колишня дружина відомого українського співака Лора Созаєва на своїй сторінці в соцмережі.
Жінка розповіла, як жила 40 днів без сина, який помер від раку.
Вона опублікувала відео, на якому Паша грає чуттєву пісню на гітарі.
Лора Созаєва процитувала відомого автора Букера Талиафера Вашингтона: "Коли ми торкаємося іншої людини, ми або допомагаємо їй, або заважаємо. Третього не дано: ми або тягнемо людину вниз, або піднімаємо її наверх".
Зарплата в 20 тисяч гривень, досвід роботи не обов'язковий: чому саме готові навчити українців за день
Зліт курсу долара і євро, відставка уряду і підвищення зарплат на 30% - головне за ніч
Кухар, яка оскандалилася з Фреймут на "Танцях з зірками", приголомшила зізнанням: "Плакала разом з..."
Повна відмова від готівки, монети і банкноти перестануть існувати: зроблено гучну заяву
"Я завжди говорила синові, коли чогось не знала, а він знав і цим пишався, що я хочу, щоб ти був краще за мене! У вихованні сина я діяла від зворотного досвіду в своєму житті. Мої батьки не були зі мною близькі, мало приділяли мені часу, не допомагали мені в навчанні, і вже тоді я дала собі обіцянку, що я буду робити так, як хотіла б, щоб вчиняли зі мною", - написала жінка.
За її словами, вона зовсім не шкодує, що не має досягнень в кар'єрі, тому що 12 років присвятила вихованню сина, і, як виявилося, не дарма.
"Ми стали більше друзями, ніж мамою і сином, я цього хотіла, але говорила, що ієрархія, звичайно, не буде порушена, все ж я старша за званням і за віком. Мені пощастило, що тато Паші міг нас забезпечувати, а я - приділяти час синові - заняттям спортом і музикою. Торкалися ми і сексуального виховання, це було ніяково, але я розуміла, що так мудро і тонко як я, ніхто йому не розповість, як відчуває себе дівчина, з якої причини псується настрій раз на місяць, що ми жінки любимо і чому ми, на відміну від чоловіків, по-різному сприймаємо ті чи інші речі. Все, що ви вкладаєте в дітей, дасть плоди - або хороші, або погані", - написала вона.
Також жінка пригадала, як колись її син сказав, що вона неправильно його виховала.
"Я занадто добрий", - пояснив Паша.
"21 рік я обіймала і говорила "люблю" своєму синові. Тепер я в порожнечі. Мені дуже важко! Я так вдячна всім, хто мені пише і підтримує, співчуває і обіймає на відстані. Вдячна за те, що діліться своїми історіями і переживаннями... Вашу любов відчуваю, де б ви не були. 40 днів... вже сама", - написала вона.
Нагадаємо, екс-дружина Віктора Павлика знайшла слова після втрати сина.
Як повідомляла Politeka, Віктор Павлік показав відео з останнім зверненням сина.
Також Politeka писала, що сина Віктора Павлика провели в останню путь, фото.