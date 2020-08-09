В Киеве попрощались с сыном исполнителя Виктора Павлика, который умер от рака

Как передает Politeka.net, об этом у себя в Фейсбук написала певица и крестная мать Павла Павлика Анжелика Рудницкая. Женщина написала пост о своем крестнике и опубликовала фото могилы парня.

Как стало известно, прощание с парнем проходило в Киеве в закрытом формате. На похоронах присутствовали только самые близкие люди Павла. Рудницкая отметила, что Павел был очень красивым и светлым парнем.

«Мы с девчонками мечтали еще до рождения, чтобы был высокий светлоглазый брюнет, здоровый и счастливый. Так и было до того, как рак вцепился в Пашин позвоночник. Наш мальчик был хороший, светлый, с хрупкой душой, наполненной любовью. Талантливый, с чувством юмора, мечтами и большими планами», - рассказала крестная мать.

По ее словам, во время прощания с Пашей она услышала послание для самых близких людей парня. Рудницкая отметила, что вторая крестная мать тоже услышала это послание. Певица надеется, что люди, которым оно адресовано, услышат его.

Как известно, сын Павлика скончался на 22-м годе жизни. Парень долгое время боролся с раком, но полного выздоровления так и не произошло.

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