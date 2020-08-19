Колишня дружина співака Віктора Павлика Лариса Созаєва зворушливо звернулася до всіх тих, хто так само, як і вона, втратив дітей

На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук вона процитувала рядки з Біблії, в яких йшлося про смерть сина царя Давида, давши зрозуміти, що відчуває вона після втрати Павла, передає Politeka.net.

І тут же жінка дякує всім, хто відгукнувся на її горе і був поруч у ці важкі дні.

"За останні дні до мене в друзі зробили запити тисячі людей. Сподіваюся, ми подружимося і будемо корисні один одному. Сотні коментарів і співчуттів і побажання Царства небесного моєму синові. Значить, ви віруючі люди, і це прекрасно. Багато приєдналися з цікавості, хто така ця колишня, що про неї пишуть і цитують? Ваші переживання за мене такі дорогі..., і коли ви втішали мене, я хотіла обійняти кожного і втерти ваші сльози", - написала Созаєва.

За її словами, текст про царя Давида відгукнувся їй, оскільки коли дитина хворіла, вона так само страждала і вбивалася, але коли сина не стало, вона заспокоїлася.

"Я знаю, що він у Царстві небесному, і турбуватися більше нема про що. Бог дав, Бог взяв, й ім'я його благословенне"»

Втрата підкосила жінку, але не зломила її:

"Життя триває, і я вчуся жити без моєї рідної людини".

Лариса звернулася до всіх жінок, які важко переживають втрату.

"Наші близькі дані нам на час, комусь більше, комусь менше, однакових доль немає. Схожі –так, тому ми і шукаємо, і читаємо, і розповідаємо про такі історії один одному і втішаємося. Щоб не нашкодити собі, не погіршити чи не придбати хвороби, сумувати надмірно небезпечно. Потрібно все віддати в руки Бога і вірити, що він про все подбає. Так як любить всіх людей без винятку", - пояснила вона.

Як відомо, Павло Павлік помер 7августа у віці 21 після безуспішної боротьби з онкологічним захворюванням. Юнака поховали 9 серпня.

Нагадавши, екс-дружина Віктора Павлика знайшла слова після втрати сина.

Як повідомляла Politeka, Віктор Павлік показав відео з останнім зверненням сина.

Також Politeka писала, що сина Віктора Павлика провели в останню путь, фото.