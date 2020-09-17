Недавно было 40 дней с момента смерти сына Виктора Павлика

Как передает Politeka, об этом написала бывшая супруга известного украинского певца Лора Созаева на своей странице в соцсети.

Женщина рассказала, как жила 40 дней без сына, который умер от рака.

Она опубликовала видео, на котором Паша играет чувственную песню на гитаре.

Лора Созаева процитировала известного автора Букера Талиафера Вашингтона: "Когда мы касаемся другого человека, мы либо помогаем ему, либо мешаем. Третьего не дано: мы либо тянем человека вниз, либо поднимаем его наверх".

"Я всегда говорила сыну, когда чего-то не знала, а он знал и этим гордился, что я хочу, чтобы ты был лучше меня! В воспитании сына я действовала от обратного опыта в своей жизни. Мои родители не были со мной близки, мало уделяли мне времени, не помогали мне в учебе, и уже тогда я дала себе обещание, что я буду делать так, как хотела бы, чтобы поступали со мной", - написала женщина.

По ее словам, она совсем не жалеет, что не имеет достижений в карьере, потому что 12 лет посвятила воспитанию сына, и, как оказалось, не зря.

"Мы стали больше друзьями, чем мамой и сыном, я этого хотела, но говорила, что иерархия, конечно, не будет нарушена, все же я старше по званию и по возрасту. Мне повезло, что папа Паши мог нас обеспечивать, а я - уделять время сыну - занятиям спортом и музыкой. Касались мы и сексуального воспитания, это было неловко, но я понимала, что так мудро и тонко, как я, никто ему не расскажет, как чувствует себя девушка, по какой причине портится настроение раз в месяц, что мы женщины любим и почему мы, в отличие от мужчин, по-разному воспринимаем те или иные вещи. Все, что вы вкладываете в детей, даст плоды - либо хорошие, либо плохие", - написала она.

Также женщина вспомнила, как когда-то ее сын сказал, что она неправильно его воспитала.

"Я слишком добрый", - объяснил Паша.

"21 год я обнимала и говорила "люблю" своему сыну. Теперь я в пустоте. Мне очень тяжело! Я так благодарна всем, кто мне пишет и поддерживает, сочувствует и обнимает на расстоянии. Благодарна за то, что делитесь своими историями и переживаниями... Вашу любовь чувствую, где бы вы ни были. 40 дней... уже одна", - написала она.

Когда мы касаемся другого человека, мы либо помогаем ему, либо мешаем. Третьего не дано: мы либо тянем человека вниз, либо поднимаем его наверх. Букер Талиафер Вашингтон Я всегда говорила сыну, когда чего-то не знала, а он знал и этим гордился, что я хочу, чтобы ты был лучше меня! В воспитании сына я действовала от обратного опыта в своей жизни. Мои родители не были со мной близки, мало уделяли мне время, не помогали мне в учебе, и уже тогда я дала себе обещание, что я буду делать так, как хотела бы , чтобы поступали со мной. Я сыну очень много читала и прививала ему любовь к чтению. По началу в детстве все шло отлично, пока не появился интернет😊. Но близость с ребёнком развивается , когда вы сидите рядом и с искажением голоса читаете рассказ, сказку, смеётесь, обсуждаете, задаёте вопросы. Много играть и петь с детьми тоже полезно, конечно, если есть на это время. Я не жалею, что у меня нет достижений в карьере, потому что 12 лет я посвятила воспитанию сына, и как оказалось не зря..... Мы стали больше друзьями, чем мамой и сыном, я этого хотела , но говорила, что иерархия, конечно, не будет нарушена, все же я старше по званию 😉и по возрасту . Мне повезло, что папа Паши мог нас обеспечивать, а я уделять время сыну - занятиям спортом и музыкой. Касались мы и сексуального воспитания, это было неловко, но я понимала, что так мудро и тонко как я , никто ему не расскажет , как чувствует себя девушка , по какой причине портится настроение раз в месяц, что мы женщины любим и почему мы в отличии от мужчин по разному воспринимаем те или иные вещи. Все, что вы вкладываете в детей даст плоды - или хорошие или плохие. Самое важное, как для меня, доверие. Если ребёнок делиться с вами переживаниями - значит вы отличный родитель! Как-то Паша сказал : - Мам, ты меня неправильно воспитала... - ? - Я слишком добрый.... 21 год я обнимала и говорила люблю своему сыну. Теперь я в пустоте. Мне очень тяжело! Я так благодарна всем, кто мне пишет и поддерживает , сочувствует и обнимает на расстоянии. Благодарна за то, что делитесь своими историями и переживаниями... вашу любовь чувствую где бы вы ни были. 40 дней.... уже сама.... Gepostet von Лора Созаева am Montag, 14. September 2020

Напомним, экс-жена Виктора Павлика нашла слова после потери сына.

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик показал видео с последним обращением сына.

Также Politeka писала, что сына Виктора Павлика провели в последний путь, фото.