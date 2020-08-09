Украинский певец Виктор Павлик показал душераздирающее признание своего сына Павла, который накануне умер от рака

Как сообщает Politeka.net, исполнитель опубликовал видеоролик на своей странице в социальной сети "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Виктор Павлик и его бывшая жена Лора Созаева переживают тяжелую трагедию - смерть Павла. 9 августа с молодым человеком простились на одном из кладбищ Киева. Немногим позже певец посвятил покойному сыну трогательную публикацию.

На видео сначала показывают фрагмент одного из выступлений Виктора Павлика, когда еще маленький Паша вышел на сцену и сказал, что любит его. После 21-летний парень запечатлен в хосписе, где провел свои последние дни. Он сказал ту же самую фразу: "Папа, я тебя люблю". Стоит отметить, что на Павла трудно смотреть без слез - от тяжелой болезни лицо опухло, он не мог даже открыть глаза.

Пользователи социальной сети выразили свои соболезнования в комментариях:

"Слезы просто рекой от этих слов... как жаль этого молодого ребенка, просто нет слов, сколько могло быть жизни у этого мальчика, надежд, мечтаний, надежд, но... очень жаль, очень... Держитесь и верьте, что когда-то встретитесь"; "😢😭😭 Пусть с Богом будет его душа😥"; "Мои соболезнования родным. Держитесь, это очень тяжело терять самых родных"; "Ему уже не болит. Примите сочувствие. Знаете, мы все проходим земной путь в горе, в мучении и каждый со своим страданием. Думаю, Ваш сын обрел земной рай, где нет слез и боли. Будьте сильными и живите за двоих".

Напомним, сын Виктора Павлика не смог победить рак, крик души облетел сеть: «Осталось продержаться в живых».

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