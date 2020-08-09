Украинский певец Виктор Павлик показал душераздирающее признание своего сына Павла, который накануне умер от рака
Как сообщает Politeka.net, исполнитель опубликовал видеоролик на своей странице в социальной сети "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).
Виктор Павлик и его бывшая жена Лора Созаева переживают тяжелую трагедию - смерть Павла. 9 августа с молодым человеком простились на одном из кладбищ Киева. Немногим позже певец посвятил покойному сыну трогательную публикацию.
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На видео сначала показывают фрагмент одного из выступлений Виктора Павлика, когда еще маленький Паша вышел на сцену и сказал, что любит его. После 21-летний парень запечатлен в хосписе, где провел свои последние дни. Он сказал ту же самую фразу: "Папа, я тебя люблю". Стоит отметить, что на Павла трудно смотреть без слез - от тяжелой болезни лицо опухло, он не мог даже открыть глаза.
Пользователи социальной сети выразили свои соболезнования в комментариях:
"Слезы просто рекой от этих слов... как жаль этого молодого ребенка, просто нет слов, сколько могло быть жизни у этого мальчика, надежд, мечтаний, надежд, но... очень жаль, очень... Держитесь и верьте, что когда-то встретитесь"; "😢😭😭 Пусть с Богом будет его душа😥"; "Мои соболезнования родным. Держитесь, это очень тяжело терять самых родных"; "Ему уже не болит. Примите сочувствие. Знаете, мы все проходим земной путь в горе, в мучении и каждый со своим страданием. Думаю, Ваш сын обрел земной рай, где нет слез и боли. Будьте сильными и живите за двоих".
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