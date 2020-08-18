Бывшая супруга украинского артиста Виктора Павлика Лариса Созаева после потери сына и скандалов с новой пассией певца Екатериной Репяховой выдала пронзительную речь
Как передает Politeka.net, женщина опубликовала новый пост у себя на Фейсбук-странички, процитировав психолога-философа и писательницу Анну Кирьянову.
В тексте речь идет о том, что не стоит "ладить со злодеями".
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Пользователи поддержали Созаеву в комментариях:
"Гарно сказано..."
Напомним, состояние Павлика после трагедии с сыном нестабильное, молодая жена не сдержалась.
Как сообщала Politeka, Виктор Павлик показал видео с последним обращением сына.