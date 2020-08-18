Бывшая супруга украинского артиста Виктора Павлика Лариса Созаева после потери сына и скандалов с новой пассией певца Екатериной Репяховой выдала пронзительную речь

Как передает Politeka.net, женщина опубликовала новый пост у себя на Фейсбук-странички, процитировав психолога-философа и писательницу Анну Кирьянову.

В тексте речь идет о том, что не стоит "ладить со злодеями".

"Поэтому все советы «поладить» с тем, кто беспричинно напал на вас и хочет причинить зло: обокрасть, оскорбить, заняться любовью против вашего желания, - это глупые советы. Или подлые. Их дают те, кто уже «поладили». И превратились в рабов или в злодеев. Но называют себя "толерантными", "миролюбивыми", "добрыми"... Не надо ладить с негодяями и ворами. Сами станете такими же", - говорится в сообщении.

Пользователи поддержали Созаеву в комментариях:

"Гарно сказано..."

"Вы сильная женщина и в тоже время слабая. Один Господь Бог знает,какая Вы . Вы мудрая, оставайтесь собой, Господь не оставит без своей милости, забрав самое дорогое. Очень сочувствую"

"Сильно"

"Очень сильно и справедливо! Девочка моя, я всегда рядом с тобой, ты знаешь - это моя глубокая жизненная философия, о чем написано.... В этой жизни с людьми по-людски, а с бл-ми - по бл-ки"

"Очень и очень!"

Напомним, после смерти из-за рака 21-летнего Павла Павлика, новая супруга его отца Репьяхова, в черной одежде, выложила несколько постов в "сториз" в Инстаграм, в которых заявила, что "Мы должны еще кому-то доказывать, что нам действительно плохо, что Виктору плохо. То есть он должен вести себя так, чтобы кто-то не подумал "А вдруг ему не плохо". Понимаете, в чем абсурд?"

Созаева резко отреагировала на это заявление, распространив в сети требование к Репьяховой "не позориться", так как на самом деле Павел ее "терпеть не мог", а поэтому и показушно страдать тоже не стоит. Правда, в последствии экс-жена Павлика удалила этот пост.