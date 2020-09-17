Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе і розповіла про нову тенденцію

На фото красуня здалася міні-Леопарді, яким обтягнула своє тіло. Зірка не прикрила п'яту точку, яка так і виблискувала в кадрі. Анастасія спокусливо вигнулася, а на обличчі у неї можна побачити маску. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Що за леопардам? Беремо?",- підписала фото красуня і показала результат голосування. За були 83%, а проти-17%.

"За покупками ходжу тепер виключно з вами. Якщо чесно, я була за сукню в клітинку, а купальник вибрали ви", - додала в підписі Кумейко.

Фанати нічого не змогли написати в коментарях або поставити лайки, але так і хочеться написати: "хижачка, які гарні очі".

Повідомлялося, що відома українська співачка Анастасія Кумейко показала себе і розповіла про тренування.

На фото красуня здалася в зухвалому чорному платті, яке виявилося досить коротким. Анастасія була без білизни, зате з глибоким декольте.

Ми писали, що 34-річна українська співачка Анастасія Кумейко зачарувала стильним образом, блиснувши ідеальною фігурою.

Анастасія засвітилася в вбранні, що складається з чорного боді, прозорої довгої туніки і накинутого зверху безрукавного кардигани теж чорного кольору.

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