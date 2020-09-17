Відома актриса Христина Асмус здивувала спортивною підготовкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відео, розміщене на сторінці зірки в Instagram.

На відеоролику Христина несподівано для фанатів робить кілька акробатичних вправ.

"А мати у формі ️ ️ ️ 17 років тому кинула спорт, а ноги пам'ятають )))))", – підписала відео актриса, натякнувши, що раніше займалася професійним спортом.

Шанувальники в численних коментарях відзначили фізпідготовку актриси і захопилися її гнучким, спортивним тілом.

"Ваув як круто краще б на Гаріку так скакала Христина, це Пі * дец,і більше сказати тут нічого, я не хейтер, просто подивився це шоу, сподіваюся оплата була гідна, ну хоч так 😂 😂 🔥 🔥 🔥 ось це несподівано! 👏 🏼 круто ❤ ️ жарти звичайно "умора" 🤦♀️🤦♀️🤦♀️не могли придумати по краще, у чоловіка б колишнього попросили написати сценарійкрасотка 🔥 🔥 🔥 🔥 ні хріна собі!!!!! Христина, ви просто міць!!!! Здоров'я Вам і дай Бог всього, всього!!!❤ 👍 💪 Яка ж класна, красуня, розумничка !!! Так тримати👍 👏 👏 👏", - написали вони.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Asmus Kristina (@asmuskristina) 13 вер 2020 в 7:45 PDT

Politeka писала, що відома актриса Христина Асмус показала новий образ для свіжого проекту. На фото красуня позувала у великих чоботях, шортах і блузці в горошок. Від чобіт до шортів у Асмус йшли бретельки, як на пікантному еротичній білизні. Образ Христина доповнила стильною шапочкою, а волосся було розпущене і червоного кольору. Актриса стояла на тлі дверей.

"Ох, тільки зараз спокійно і повністю подивилася нашу прем'єру!!!! Хоча, ні, не спокійно...у деяких місцях іржала, як кінь!))). Це, звичайно, грандіозно!! Місяць зйомок нон-стоп під палючим сонцем, 1,5 тисячі учасників (!), 200 осіб групи, 16 камер, крани, коптери, піротехніка, салют над містом у кожній серії", - написала зірка під фото.

Нагадаємо, зараз Гарік Харламов знаходиться вдома на самоізоляції - у артиста діагностували Китайський вірус. 39-річний актор і шоумен здивував одкровенням. Зірка опублікував тизер нового комедійного серіалу з його участю у своєму мікроблозі в Instagram, а також зробив несподіване зізнання у підписі. Розлучається з актрисою Христиною Асмус Харламов поскаржився, що останнім часом на нього посипалися біди, включаючи зараження, однак, він не сумує, адже є і хороші новини - вихід в жовтні серіалу "Гусар".

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