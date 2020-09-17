Известная актриса Кристина Асмус удивила спортивной подготовкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на видео, размещенное на странице звезды в Instagram.

На видеоролике Кристина неожиданно для фанатов делает несколько акробатических упражнений.

"А мать в форме 🤸🏼‍♀️🤪 17 лет назад бросила спорт, а ноги помнят )))))", – подписала видео актриса, намекнув, что раньше занималась профессиональным спортом.

Поклонники в многочисленных комментариях отметили физподготовку актрисы и восхитились ее гибким, спортивным телом.

"Ваув как круто Лучше бы на Гарике так скакала Кристина, это пи*дец, и больше сказать тут нечего, я не хейтер , просто посмотрел это шоу, надеюсь оплата была достойная, ну хоть так😂😂🔥🔥🔥 Вот это неожиданно! 👏🏼 круто❤️ Шутки конечно "умора" 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️не могли придумать по лучше, у мужа бы бывшего попросили написать сценарийКрасотка 🔥🔥🔥🔥 Ни хрена себе!!!!! Кристина, Вы просто мощь!!!! Здоровья Вам и дай Бог всего, всего!!!❤👍💪 Какая же классная, красотка, умничка !!! Так держать 👍👏👏👏", – написали они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 13 Сен 2020 в 7:45 PDT

Politeka писала, что известная актриса Кристина Асмус показала новый образ для свежего проекта. На фото красотка позировала в больших сапогах, шортах и блузке в горошек. От Сапог до шорт у Асмус шли бретельки, как на пикантном эротическом белье. Образ Кристина дополнила стильной шапочкой, а волосы были распущены и красного цвета. Актриса стояла на фоне двери.

"Ох, только сейчас спокойно и полностью посмотрела нашу премьеру!!!! Хотя, нет, не спокойно...в некоторых местах ржала, как конь!))). Это, конечно, грандиозно!! Месяц съёмок нон-стоп под палящим солнцем, 1,5 тысячи участников(!), 200 человек группы, 16 камер, краны, коптеры, пиротехника, салют над городом в каждой серии", - написала звезда под фото.

Напомним, в настоящий момент Гарик Харламов находится дома на самоизоляции - у артиста диагностировали китайский вирус. 39-летний актер и шоумен удивил откровением. Звезда опубликовал тизер нового комедийного сериала с его участием в своем микроблоге в Инстаграм, а также сделал неожиданное признание в подписи. Разводящийся с актрисой Кристиной Асмус Харламов пожаловался, что в последнее время на него посыпались беды, включая заражение, однако, он не унывает, ведь есть и хорошие новости - выход в октябре сериала "Гусар".

Также мы писали о китайском вирусе у Гарика Харламова: помощник раскрыл правду о состоянии экс-мужа Асмус.

Еще Politeka писала, что скандальная Асмус сверкнула роскошью в костюме школьницы, заставив мужчин глотать слюнки.

Также Politeka сообщала, что измученная Бузова пожаловалась на самочувствие, едва стоя на ногах.