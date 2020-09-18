Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе і розповіла про свою філософію

На фото красуня здалася в блузці і коротких шортиках, стоячи біля великої книги з фотографіями. Кортні волосся зібрала в хвіст, а образ доповнила босоніжками на підборах. Зірка на декількох кадрах показала, як розглядає фотографії у фотокнизі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Переверніть сторінку або закрийте книгу", - написала Кортні під фотографією в соціальних мережах.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Ця затишна шикарна кімната - це все", "клянуся, вона стає все молодшою і молодшою", "найкрасивіша і натуральна Кардаш'ян", " Правда, тепер ви зі Скоттом для своїх дітей!", "Її обличчя виглядає по-іншому або я приставав?", "Сонце в похмурий день", " Чи можете ви бути ще чарівнішою?", "Красива ти і красивий фон".

Повідомлялося, що відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе і подружку, а також розповіла про свято.

На фото Кортні показала себе в купальнику в горошок, який був переважно з мотузочок. Поруч можна побачити подругу Кардашьян, яка лежала в купальнику іншого фасону, але аналогічної забарвленням. Дівчата перебували на траві.

Нагадавши, Кортні Кардашьян ледве вмістила всю красу в мініатюрний топ

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