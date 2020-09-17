Національний банк України заявив про випуск нових грошей

Так, 15 вересня в продаж надійшла нова ювілейна монета, присвячена 150-річчю з дня народження Володимира Перетца, інформує прес-служба НБУ.

31-мм монета з рифленим ребром виготовлена з нейзильберового сплаву. Номінал монети - 2 гривні. Всього таких випустили 30 тисяч штук.

Перетц - видатний український вчений, філолог, дослідник і видавець численних пам'яток давньої української літератури, історик і теоретик літератури, текстолог, академік Української академії наук. Його перу належить понад 300 робіт з літературознавства, джерелознавства, історіографії, археології, бібліографії. Саме Перетц першим здійснив опис численних зібрань стародавніх рукописів і списків стародруків.

На аверсі монети розміщено: угорі-малий Державний герб України та напис півколом "Національний банк України", ліворуч номінал – 2 грн, під яким написи: "Філологія/література/Історія". По центру-Стилізована композиція, що символізує професійну діяльність Перетца: книги і перо (на тлі розгорнутої книги); рік карбування монети 2020-й і логотип Банкнотно-монетного двору НБУ (внизу зліва).

На реверсі монети зображено портрет Володимира Перетца, ліворуч від якого на дзеркальному тлі – розламана рельєфна композиція, що символізує незавершену роботу вченого, який був репресований радянською владою і помер на засланні; на тлі композиції напису: Володимир/Перетц і вказані роки його життя 1870/1935-й.

Нагадаємо, 26 серпня НБУ ввів в обіг нові монети номіналом в 10 гривень зі сплаву на основі цинку.

Таким чином вирішили увічнити героїзм і пам'ять про військовослужбовців, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

У центрі монетв зображена алегорична композиція-поле соняшників, які здавна вважаються одним із символів української землі, уособлюють собою тепло, радість і життя.

Зазначимо, що НБУ буде змінювати зовнішній вигляд гривень після критики від українців.

"Враховуючи те, що є нарікання від населення, ми створили робочу групу, до якої входять фахівці НБУ та банкнотно-монетного двору, а також залучили представників Комітету захисту прав осіб з інвалідністю та союзу людей з особливими потребами», — повідомив представник регулятора.

Взяти участь у розробці дизайну запрошені фахівці з Інституту історії, а також експерти з геральдики.

Варто згадати, що українці неодноразово висловлювали невдоволення оновленими грошима і вимагали від НБУ припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень.

Зокрема відповідну умову містить петиція, яка з'явилася на сайті президента. У зверненні наголошується, що монети тільки створюють додаткові незручності і "є поштовхом до інфляції і знецінення грошей".

У НБУ навіть коментували подібні претензії. Там виправдовуючись за карбування нових монет, заявили, що монети все ж відрізняються за розміром і вагою, а також мають різні зображення видатних українців.

Нагадаємо про повну відмову від готівки, монети і банкноти перестануть існувати: зроблено гучну заяву.

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