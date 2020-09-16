Что это значит для украинцев

В силу вступило постановление Нацбанка Украины, регламентируещее открытие и закрытие счетов, а также изымание денег

Отдельные нормы постановления НБУ №129 насторожили специалистов.

В частности, одна из норм запрещает банку закрыть счет клиента, в случае если на нем есть замороженные средства. Ведь, если банк не может закрыть счет с замороженными деньгами, то средства могут фактически «зависнуть» навсегда и украинцы не смогут ими воспользоваться.

Отметим, в последнее время клиенты банков стали чаще жаловаться на то, что финцчреждения регулярно блокируют транзакции. На данный момент лидерство по числу таких жалоб удерживает ПриватБанк, который обслуживает более 20 млн счетов физических лиц.

В частности, один из недовольных клиентов возмутился на сайте Минфина, что ПриватБанк без предупреждения заблокировал сразу две карты, на одну из которых приходила пенсия.

"10.09.20 банк без каких-либо обьяснений заблокировал обе карты «универсальную» и «пенсионную». Объяснять будут через 8 рабочих дней. Долгов нет, кредит не брал, сотрудники советуют воздержаться от еды, из дома не выходить и ничего нигде не покупать, - сообщил клиент. - Что надо делать пенсионеру если нет налички? О каком хранении сбережений в банке может идти речь? Кто может забирайте и бегите. Храните лучше под матрасом, хоть что-то останется. Позвонить на горячую линию нельзя. Сотрудники банка заблокировали мой телефон".

Ранее мы сообщали, НБУ анонсировал нововведения, которые коснутся рынка электронных денег. В сообщении госрегулатора говорится, что рынок электронных денег гармонизировали с законодательством Украины и ЕС в сфере осуществления финансового мониторинга.

Отныне есть необходимость идентификации пользователей электронных денег. Банковские учреждения обязаны осуществлять мероприятия по надлежащей проверке пользователей электронных денег, в том числе их идентификацию и верификацию, в том числе как и при открытии счетов в банках.

Напомнить, ЧП с банковскими картами украинцев, ПриватБанк уже предупредил: "Активировать нельзя..."

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