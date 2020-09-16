Американська бізнес-леді й модель Кайлі Дженнер похвалилася розкішною фігурою в мереживній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, на опублікованих знімках Дженнер позує в мереживній білизні, ефектно зігнувшись на камеру. При цьому образ красуня доповнила розпущеним волоссям і канатом, який обв'язала навколо себе. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Королева спокуси", "вау, розкішна крихта", "Божественні вигини», «ти просто фантастична», "супер вид, заздрю", - пишуть вони.

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На фото Кайлі позувала в мереживній білизні. На красуні більше нічого не було, вона позувала в ліжку. Зірка спокусливо вигнулася, демонструючи пишний бюст. На другому знімку Дженнер вже показувала свою ідеальну талію і нижню частину білизни - трусики. Модель без сорому демонструвала найпікантніші місця крупним планом. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 400 лайків під фото і написали пару коментарів.

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