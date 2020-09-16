Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішною фігурою в сукні з вирізом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, Квітко розповідає про новий напій, який нібито схожий на шампанське, тільки без «запаморочення». При цьому модель позує в пікантному вбранні з вирізом. Завдяки цьому в кадр потрапили розкішні форми знаменитості.

"Тигриця на полюванні«," Божественні форми. От би всім такі", "вау, ти така красива», «моя королева, обожнюю тебе до неподобства», "богиня, слів немає", - пишуть її шанувальники.

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На фото дівчина здалася в мереживній білизні, яка була підлозі знята із зірки. Красуня залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Модель без сорому демонструвала пишні груди, стоячи на тлі жовтого плаката.

"Моя дівчинка повернулася", - лаконічно підписала фото Анастасія.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і не писали Коментарі, але так і хочеться сказати: "запальна крихітка".

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