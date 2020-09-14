Модель белья и купальников Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", повеселилась на съемках рекламы любимого напитка

В этот раз популярная модель повеселила летними и теплыми кадрами из отдыха. Девушка является представителем энергетического напитка, который периодически показывает в Инстаграм. При этом в таких роликах Анастасия чаще всего мелькает в новых образах, которые не показывает на постановочных кадрах.

В видео видно, как светловолосая красотка расхаживает по улицам в аккуратном и даже скромном платье с цветастым принтом на тонких лямках.

«Каждый день что-то новое, это хорошее жизненное кредо, как вы, ребята, думаете? Новый, новый, новый мой любимый Энерджи 😊» - пишет Анастасия.

Вот как отвечают поклонники на новый ролик:

«Мне нравится этот нежный ангел️❤️», «Теперь это очень здорово», «Очень женственное платье», «Красота 😘🌺🔥», «Ты прекрасно выглядишь, я люблю твое платье ❤️🌹», «Моя любовь, детка», «Te ves guapísima con ese. 😍😍», «Обнимаю, малышка изменилась 💞», «Красавица 🔥😍», «Чо за вкус?», «Милое платье 😍», «Ты прекрасно выглядишь 😍😘», «Великолепно, как платье 👗 на тебе 🙌🙌», «Вау, я люблю твое цветочное платье. Наряд очень красивый и элегантный 💕 отличное начало недели для вас ♥ ️».

Ранее также мы писали, что девушка не стесняется тела, а потому демонстрирует его как можно чаще в крошечных купальниках или кружевном белье. С каждым разом Настя показывает все больше смелых фото, но не реагирует на критику, если таковая есть под постами.

Ее снимки нередко публикуют на фан-аккаунтах, посвященным фитнес-моделям и моделям, рекламирующим одежду, таким как: Ана Чери, Деми Роуз, Лекси Кай и другим знаменитостям. На одном из таких фото Настя блеснула нереальным размером бюста с выгодного ракурса. Девушка едва втиснула грудь в черное платье с вырезами под грудью.

Напомним, российская Кардашьян пленила аппетитными формами в откровенном купальнике: «Так жарко».

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян с самых жарких ракурсов показала свои сочные достоинства: "Конфетка".

Также Politeka писала, что русская Кардашьян задала «жару» в тесном наряде, горячие кадры: «Само совершенство»