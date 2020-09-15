Модель Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", в белоснежном боди показала пышные формы

Модель не стесняется показывать себя, удивлять образами в белье и любит публиковать кадры, отснятые ранее для журналов. Поскольку Анастасия является амбассадором трендового белья известного бренда, она не показывает себя в одной и той же одежде. Девушке нравится разнообразие, поэтому ее наряды не похожи друг на друга.

Впрочем, если верхняя одежда Квитко разнообразная, то нижнее белье всегда очень открытое и откровенное. В этот раз модель блеснула пышными бердами и оголенными ягодицами в белом боди с глубоким декольте и высокой посадкой. Девушка выгодно подчеркнула все самые важные места:

«Прелестно просто💕💕», «Любая женщина может работать над грудью или ягодицами», «твои персики сводят с ума .... 👅👅👅», «Vc e Belíssoma 😍😍😍😍», «Потрясающе, но девочка, полегче👍👏», «Body Goals - это нереально😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥», «фотографируйте себя больше», «прекрасная любовь, вкусная малышка😘🌷», «Прекрасная любовь ❤», «Magic Hot 👌👌», - пишут пользователи.

Ранее популярная модель повеселила летними и теплыми кадрами из отдыха. Девушка является представителем энергетического напитка, который периодически показывает в Инстаграм. При этом в таких роликах Анастасия чаще всего мелькает в новых образах, которые не показывает на постановочных кадрах.

В видео видно, как светловолосая красотка расхаживает по улицам в аккуратном и даже скромном платье с цветастым принтом на тонких лямках.

«Каждый день что-то новое, это хорошее жизненное кредо, как вы, ребята, думаете? Новый, новый, новый мой любимый Энерджи 😊» - пишет Анастасия.

Напомним, российская Кардашьян пленила аппетитными формами в откровенном купальнике: «Так жарко».

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян с самых жарких ракурсов показала свои сочные достоинства: "Конфетка".

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