Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией стиля Ким Кардашьян, удивила формами в пикантном наряде

Анастасия известна более шести лет как альтернативная модель, рекламирующая трендовую одежду. Благодаря своей внешности и выдающимся пышным формам, девушка продолжает набирать популярность в социальной сети. В ее профиле в Инстаграм уже более 11,5 миллионов поклонников, которые постоянно восхищаются смелыми образами Квитко.

Все дело в том, что девушка не стесняется тела, а потому демонстрирует его как можно чаще в крошечных купальниках или кружевном белье. С каждым разом Настя показывает все больше смелых фото, но не реагирует на критику, если таковая есть под постами.

Ее снимки нередко публикуют на фан-аккаунтах, посвященным фитнес-моделям и моделям, рекламирующим одежду, таким как: Ана Чери, Деми Роуз, Лекси Кай и другим знаменитостям. На одном из таких фото Настя блеснула нереальным размером бюста с выгодного ракурса. Девушка едва втиснула грудь в черное платье с вырезами под грудью.

«Какая же ты красотка 😍❤️», «Лицо куклы сияй как 💎», «Красивый вид в черной коже особенно нравится твоя улыбка», «Очень милый малыш, снова грешишь красотой😍😍😍», «Его красота освещает любое окружение. 👏🏼👏🏼👏🏼», «Такая красавицаа 😍», «Я люблю ее потрясающая девушка, «Ты такая красивая so», «Детское лицо 😍😍😍», «Очень красиво выглядишь🔥💥👍», «Потрясающе сказочные острые ощущения, девочка, мой мир кружится рядом с тобой», - пишут пользователи под фото.

Эффектная молодая модель имеет нестандартные параметры фигуры: 95-63-105 см при довольно низком росте, причем весит девушка семьдесят килограмм. Именно поэтомк все ее фото тут же привлекают внимание к себе - такие формы скрыть просто невозможно и Анастасия удачно подчеркивает их кружевным бельем или пикантными купальниками с нереальными декольте.

Чтобы придать своим образам дерзости, Квитко нередко примеряет слишком тесные купальники или бикини не по размеру для нее. И этот раз не стал исключением. Девушка надела лавандовый лиф, который слишком сильно приподняла за лямки, а также довольно крошечная ткань не смогла скрыть весь объем ее бюста.

Напомним, российская Кардашьян пленила аппетитными формами в откровенном купальнике: «Так жарко».

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян с самых жарких ракурсов показала свои сочные достоинства: "Конфетка".

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