Популярна українська виконавиця Наталія Могилевська похвалилася красою під час роботи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Isntagram знаменитості.

"Який гарний сьогодні був Захід Сонця. Пишу нову пісню...» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Могилевська позує за роботою, випромінюючи красу і жіночність. Шанувальники оцінили пост кумира, про що говорять коментарі під знімками.

«Натулечка, ти просто красуня👍 👍 👍 дивись ти хоч прямо, направо, наліво — прекрасніше тебе не знайти! Ти просто принцеса. Та ні! Королева! Таку чоловікам не можна упускати!», «Ви приголомшливо красива, блонд це ваш колір», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська співачка Наталія Могилевська похвалилася прикрасою значного розміру

На знімку Могилевська продемонструвала оригінальну прикрасу з великим, явно штучним каменем.

"Діаманти-найкращі друзі дівчат! Якби у мене такого розміру був діамант, я б побудувала величезну школу мистецтв. А ви? Дорогі мої, вчора була відпустка-сьогодні вже концерт. Цілую вас, бережіть себе», - підписала кадр Могилевська.

На фото вона позує в атласній помаранчевій сукні з приспущеними бретельками. Зірка фотографує себе з невеликої відстані, тому весь її наряд розглянути не вдається. Яскравим макіяжем Могилевська підкреслила свої й без того виразні очі.

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