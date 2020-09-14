Популярная украинская певица Наталья Могилевская показала свою команду для нового развлекательного шоу

Звезда опубликовала новое видео в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Короткий ролик представляет собой анонс нового шоу «Маскарад», премьера которого пройдет этой осенью на канале «1+1». В нем Могилевской предстоит участвовать в команде известного рэпера Потапа. Вместе с юмористом из студии «Квартал 95» Юрием Ткачем им предстоит соревноваться с командой Дмитрия Монатика, в которую, кстати, попал бывший партнер Могилевской по «Танцях з зірками» Влад Яма.

«Самое загадочное шоу на украинском телевидении этой осенью! Уникальные костюмы, формат и правила игры. Вы за какую команду? МONATIK или ПТП?», - написала певица.

На видео можно увидеть нарезку ярких моментов из отснятых эпизодов шоу. На одном из них Могилевская трогательно «натирает» лысины своих сокомандников – Потапа и Ткача.

Поклонники звезды тут же отреагировали на ее новый пост.

«Если там Наташа то я конечноооо же СМОТРЮ», «Крутяк», «За команду ПТП. Будет очень круто вы невероятная», «Ух ты, обязательно буду смотреть в субботу», - пишут люди.

Ранее мы писали, что певица опубликовала свежее фото в бассейне. Красотка залезла в воду, надев на себя очки, закрывающие половину лица. Могилевская выглядела великолепно: ее белые волосы небрежно спадали на лицо, которое светилось от счастья. Стоит отметить, что это заметили все поклонники.

Напомним, помолодевшая Могилевская раскрыла правду о своем красавчике-«возлюбленном», фото.

Как сообщала Politeka, счастливая Могилевская залезла в бассейн, вскружив голову роскошным видом.

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