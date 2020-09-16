Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская похвасталась красотой во время работы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Isntagram знаменитости.
«Какой красивый сегодня был закат. Пишу новую песню...» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Могилевская позирует за работой, излучая красоту и женственность. Поклонники оценили пост кумира, о чем говорят комментарии под снимками.
«Натулечка,ты просто красотка👍👍👍 Смотри ты хоть прямо, направо, налево — Прекрасней тебя не сыскать! Ты просто принцесса. Да нет! Королева! Такую мужчинам нельзя упускать!», «Вы потрясающе красивая, блонд это ваш цвет», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что украинская певица Наталья Могилевская похвасталась украшением внушительного размера
На снимке Могилевская продемонстрировала оригинальное украшение с крупным, явно искусственным камнем.
«Бриллианты - лучшие друзья девушек! Если бы у меня такого размера был бриллиант, я бы построила огромную школу искусств. А вы? Дорогие мои, вчера был отпуск - сегодня уже концерт. Целую вас, берегите себя», - подписала кадр Могилевская.
На фото она позирует в атласном оранжевом платье с приспущенными бретельками. Звезда фотографирует себя с небольшого расстояния, поэтому весь ее наряд рассмотреть не удается. Ярким макияжем Могилевская подчеркнула свои и без того выразительные глаза.
Напомним, довольная Могилевская променяла Яму на сразу двух «лысых», яркие кадры: «Если там Наташа, то…».
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