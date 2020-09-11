Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская рассказала о «тайном возлюбленном», которым оказался известный бизнесмен

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«На днях это фото вызвало много вопросов, о том, что за мужчина рядом. Прячьте носовые платки, сердечки и няшки, это просто мой друг. Знакомьтесь, бессменный колумнист журнала L’Officiel home, кинематографист и бизнесмен Олег Рыжов», - говорится в сообщении.

Также Могилевская рассказала о том, что бизнесмен предложил ей попробовать интересный опыт.

«Олег предложил мне создание серии статей о том как на одни и те же острые животрепещущие темы смотрят мужчина, женщина, в роли которых будем мы с Олегом, а соответсвующие специалисты это оценят и прокомментируют. Темы любовь, смерть, измена, наркотики, секс и прочие. Это может быть интересно и поучительно для всех», - рассказала она.

Как сообщалось до этого, 45-летняя украинская певица Наталья Могилевская закрутила роман с очередным красавчиком, который уж больно кого-то напоминает.

В сети появилось совместное фото артистки с бизнесменом-миллионером Олегом Рыжовым. Снимок опубликован в Инстаграм журнала "Viva!".

Напомним, помолодевшая Могилевская без стыда посветила бюстом в наряде с декольте.

Как сообщала Politeka, помолодевшая Могилевская вскружила голову пикантным видом в гримерке.

Также Politeka писала, что Могилевская сразила наповал кадрами с Дорофеевой, Джамалой и Поляковой.