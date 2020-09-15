Популярная украинская певица Наталья Могилевская похвасталась украшением внушительного размера



Звезда опубликовала новое фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

На снимке Могилевская продемонстрировала оригинальное украшение с крупным, явно искусственным камнем.

«Бриллианты - лучшие друзья девушек! Если бы у меня такого размера был бриллиант, я бы построила огромную школу искусств. А вы? Дорогие мои, вчера был отпуск - сегодня уже концерт. Целую вас, берегите себя», - подписала кадр Могилевская.

На фото она позирует в атласном оранжевом платье с приспущенными бретельками. Звезда фотографирует себя с небольшого расстояния, поэтому весь ее наряд рассмотреть не удается. Ярким макияжем Могилевская подчеркнула свои и без того выразительные глаза.

Поклонники звезды тут же отреагировали на ее пост.

«Вы очень красивая и прекрасная!», «Как жаль, что у вас такого бриллианта нет», «Прелесть», «Лучшие друзья девушек-это хореографы. Вот Дикусар говорит в интервью, что его сердце свободно и что ему нравятся такие женщины, как Джей Ло, умеющие танцевать. О том, что свахе первая чарка, но и первая палка, я в курсе», «А у Вас разве нет бриллиантов?! Странно прямо», «безумно красивая, неповторимая, вы лучшая», - пишут люди.

Напомним, довольная Могилевская променяла Яму на сразу двух «лысых», яркие кадры: «Если там Наташа, то…».

Как сообщала Politeka, помолодевшая Могилевская раскрыла правду о своем красавчике-«возлюбленном», фото.

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