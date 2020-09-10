45-летняя украинская певица Наталья Могилевская поделилась фото с отдыха

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала свежее фото в бассейне. Красотка залезла в воду, надев на себя очки, закрывающие половину лица. Могилевская выглядела великолепно: ее белые волосы небрежно спадали на лицо, которое светилось от счастья. Стоит отметить, что это заметили все поклонники.

«Подруга позвонила, что разводится. Задумалась... а реально остаться после развода по-настоящему в хороших отношениях? У вас есть такие примеры среди живых рядом?», - неожиданно подняла серьезную тему певица.

За час фото Могилевской собрало более 16 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Бомба», «Как всегда превосходно», «Натали с каждым годом всё лучше и лучше», «Любовь вам идет❤️ глазки светяться❤️ очки не помогают», «Красоточка.❤️очки огонь. Суперовские», «И мы морские звёзды», «Супер!! Наталья, прекрасно выглядите!!», «Наташа, ну вы на 10 лет помолодели блондиночкой. Уже пора краситься», «Очень хорошо выглядите, Вы очень похорошели и помолодели в последнее время», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Могилевская совсем недавно сменила цвет волос. Известно, что в жизни певицы есть мужчина, которого она не показывает публике.

Напомним, что хищная Могилевская покорила дерзким образом в компании Влада Ямы: "Снова вместе".

А еще Politeka писала, что Могилевская в нюдовом купальнике посветила самым интересным: «У меня…».

Также Politeka сообщала, что Наталья Могилевская без штанов прогулялась по Киеву, поразив новой внешностью.