Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", вразила нескромною фотосесією

Зірка опублікувала гарячі фото, позуючи в траві, пише Politeka.net. Артистка одягла білий обтягуючий костюм. Тонка маєчка обтягнула пишні груди знаменитості, а глибоке декольте додало пікантності.

Принади красуні виставилися з нескромного вирізу, привертаючи погляд.

Артистка присіла в траву і пильно дивилася в камеру. Макіяж лише підкреслив достоїнства співачки. При цьому волосся було прибране назад в акуратний пучок.

На другому фото артистка лягла, посвітивши ще й ідеальними вигинами - струнка талія і красиві стегна виглядають ідеально.

Ольга закрила очі і трохи вигнулася назад.

"Гляну в поле, гляну в небо, і в полях і в небі рай. Знову тоне в копицях хліба Незапаханий мій край. Сергій Єсенін, 1917", - написала Серябкіна.

За дві години пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.

"І все-таки, без чолки тобі краще 🙈", " як охота Олю в полі. Взяти обійняти, поцілувати. Ой, яка Оля, блін красуня. Оля, чомусь хочеться про тебе мріяти...", "Кайф 😍 лежати на траві і ні про що не думати 🌾 🤗 головне,щоб тепле сонечко і легкий вітерець️️", "красива дівчинка", "ви прекрасні! я ваш шанувальник!", "Серя така мила насправді. Приємна дівчина, коли справжня", "красуня", "О, боже, я закохалася😻❤️😂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна продемонструвала ідеальну форму грудей в бікіні, трохи виставившись з води на пірсі.

Купальник тримався на зав'язочках, що додало образу якоїсь грайливості.

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