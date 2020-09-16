Популярна виконавиця Світлана Лобода вразила фанатів, показавши схудлі ноги в екстра-міні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Як добре цього вечора біля моря; як легко і спокійно; от якби тебе ще поруч .....» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Лобода позує в екстра-міні, виставивши напоказ розкішні й худі ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Лялечка золота ти наша», «ви як завжди-вогонь», «які ноги довгі», «шикарна», «нескінченні ноги», «вау, космос виглядаєш», - пишуть вони.

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Світлана Лобода славиться ідеальним доглядом за собою, адже вже через два місяці після пологів вона важила стільки ж, як і до пологів другої дочки і навіть відзняла одну з кращих своїх пляжних фотосесій. Як відомо, багато хто цікавиться відходом артистки за собою. Сама Світлана нічого не приховує.

Тренування Лободи починаються з розтяжки і дихальних вправ. Потім Світлана переходить до елементів хореографії та стрибків. Вдома співачка робить упор на литкові м'язи, а також на стегна і підтягує сідниці.

Нагадавши, Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою:"Тропікана жінка".

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