Популярна українська виконавиця Настя Каменських вразила гарячими кадрами зі зйомок нового кліпу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

"Настрій..." - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Каменських позує в леопардових штанях і «залізному» бюстгальтері. При цьому через волосся здається, що співачка мокра. Доповнити образ красуня вирішила трактором, який стоїть позаду.

«Ух ти яка, красуня», «до речі, від трактора мого Відійди. Це мій», «виглядаєш неймовірно», «Я від тебе кайфую», «неймовірна. Це просто щось космічне. Обожнюю тебе до нескінченності», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що 33-річна українська співачка Настя Каменських заінтригувала публіку заявою і гарячим виглядом

Спекотна брюнетка накинула біле вбрання і прийняла томну позу, розставивши ніжки. При цьому підлоги сукні з бахромою зрадницьки розкрилися, засвітивши одну з найпікантніших частин тіла, але Настю це, мабуть, нітрохи не збентежило.

Нагадаємо, що розкута Каменських здивувала сміливим образом в червоному халатику:"Настя, Ти вогонь".

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