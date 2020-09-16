Популярна українська виконавиця Настя Каменських вразила гарячими кадрами зі зйомок нового кліпу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.
"Настрій..." - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Каменських позує в леопардових штанях і «залізному» бюстгальтері. При цьому через волосся здається, що співачка мокра. Доповнити образ красуня вирішила трактором, який стоїть позаду.
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«Ух ти яка, красуня», «до речі, від трактора мого Відійди. Це мій», «виглядаєш неймовірно», «Я від тебе кайфую», «неймовірна. Це просто щось космічне. Обожнюю тебе до нескінченності», - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що 33-річна українська співачка Настя Каменських заінтригувала публіку заявою і гарячим виглядом
Спекотна брюнетка накинула біле вбрання і прийняла томну позу, розставивши ніжки. При цьому підлоги сукні з бахромою зрадницьки розкрилися, засвітивши одну з найпікантніших частин тіла, але Настю це, мабуть, нітрохи не збентежило.
Нагадаємо, що розкута Каменських здивувала сміливим образом в червоному халатику:"Настя, Ти вогонь".
Як повідомляла Politeka, спокуслива Каменських без макіяжу і зачіски показала себе справжню: несподіване фото.
Також Politeka писала, що розімліла Каменських задерла блузку і підкорила небезпечною позою: "у самому розпалі".