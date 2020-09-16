33-летняя украинская певица Настя Каменских заинтриговала публику заявлением и горячим видом

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в образе индейской женщины - девы-воительницы (не хватает только лука и стрел). Певица позировала в хижине, напоминающей вигвам.

Знойная брюнетка накинула белый наряд и приняла томную позу, расставив ножки. При этом полы платья с бахромой предательски раскрылись, засветив одну из самых пикантных частей тела, но Настю это, видимо, ничуть не смутило.

Образ дополнил необычный головной убор с длинными перьями.

"До релиза моего нового испаноязычного альбома “Ecléctica” осталось два дня!🔜 Непередаваемое чувство эйфории, когда наконец можешь представить то, над чем работала весь этот год!🥰 Вспоминаю ту поездку в Мексику в прошлом октябре, во время которой было сделано это фото. И я сразу поняла, что оно станет обложкой моего нового альбома!😍 А уже в эту пятницу, 18.09 я представлю вам взрывной, страстный микс латинских ритмов и украинского колорита!🔥🔥🔥", - сообщила в подписи звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Ух ты, красивая какая ❤️🔥"

"😍 Завораживающе!"

"Ооооо!!!!🔥🔥🔥🔥🔥, все песни будут на Испанском?"

"🔥 очень жду и уверена это будет бомба! Настя ты лучшая!!!😘"

"Стильно модно😀🔥"

Ранее мы сообщали, что загорелую Каменских в золотистом платье сравнили с египетской царицей Клеопатрой - фото получилось действительно фантастическим.

Напомним, что раскрепощенная Каменских удивила смелым образом в красном халатике: "Настя, ты огонь".

Как сообщала Politeka, соблазнительная Каменских без макияжа и прически показала себя настоящую: неожиданное фото.

Также Politeka писала, что разомлевшая Каменских задрала блузку и покорила опасной позой: "В самом разгаре".