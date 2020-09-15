33-летняя украинская певица Настя Каменских взбудоражила публику новым фото

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала после утренней тренировки.

Так, звезда показала соблазнительную фируру в коротком черном топе и такого же цвета велосипедках. На коленях у девушки были специальные защитные повязки.

"Утро как это😍😌", - подписала фото Каменских.

Артистка изящно выгнула бедра, подняв руку ко лбу. Примечательно, что звезда продемонстрировала лицо без косметики, показав свою натуральную красоту. Волосы девушка стянула в пучок.

Настя расположилась на фоне отвесной скалы в лучах восходящего солнца ради этого снимка.

Пользователи щедро наградили певицу комплиментами в комментариях, а также за считанные минуты успели поставить тысячи лайков.

"Умница красота)"

"Найкраща😍😍😘💞💖"

"Лучик наш😍"

"Очень красиво ✨"

Ранее мы сообщали, Каменских ошеломила новым образом в блузе тигровой расцветки и шелковых штанах с поясом-лентой. Настя предстала в томной позе, закрыв глаза и дотронувшись тыльной стороной ладони ко лбу. Волосы она собрала назад и подчеркнула лук красно-оранжевой помадой.

Девушка позировала в комнате с минимум мебели на фоне темной стены.

"Понедельник в самом разгаре! 🚀 Чувствую, для всех нас эта неделя будет супер продуктивной, интересной и наполненной самыми приятными эмоциями! 😍", - подписала фото певица.

Напомним, как Каменских увидила смелым образом в красном халатике: "Настя, ты огонь".

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