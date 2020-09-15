33-летняя украинская певица Настя Каменских взбудоражила публику новым фото
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала после утренней тренировки.
Так, звезда показала соблазнительную фируру в коротком черном топе и такого же цвета велосипедках. На коленях у девушки были специальные защитные повязки.
"Утро как это😍😌", - подписала фото Каменских.
Артистка изящно выгнула бедра, подняв руку ко лбу. Примечательно, что звезда продемонстрировала лицо без косметики, показав свою натуральную красоту. Волосы девушка стянула в пучок.
Перекачанный Артур Пирожков показал, каким был до славы: "Челентано в молодости"
Округлившаяся Меган Маркл заткнула за пояс Кейт Миддлтон: детали эффектного возвращения
Ольга Фреймут жестко припечатала Кухар в прямом эфире, страсти на "Танцях" накаляются: "Скажу от имени всех твоих жертв..."
Согнутая Пугачева во всем черном поразила постаревшим видом под руку с Галкиным: "Что же будет после?"
Настя расположилась на фоне отвесной скалы в лучах восходящего солнца ради этого снимка.
Пользователи щедро наградили певицу комплиментами в комментариях, а также за считанные минуты успели поставить тысячи лайков.
"Умница красота)"
"Найкраща😍😍😘💞💖"
"Лучик наш😍"
"Очень красиво ✨"
Ранее мы сообщали, Каменских ошеломила новым образом в блузе тигровой расцветки и шелковых штанах с поясом-лентой. Настя предстала в томной позе, закрыв глаза и дотронувшись тыльной стороной ладони ко лбу. Волосы она собрала назад и подчеркнула лук красно-оранжевой помадой.
Девушка позировала в комнате с минимум мебели на фоне темной стены.
"Понедельник в самом разгаре! 🚀 Чувствую, для всех нас эта неделя будет супер продуктивной, интересной и наполненной самыми приятными эмоциями! 😍", - подписала фото певица.
Напомним, как Каменских увидила смелым образом в красном халатике: "Настя, ты огонь".
Каменских, Лобода, Деми Роуз и другие звезды сняли с себя все, устроив релакс в ванной: топ мокрых красоток.
В прозрачном топе, белоснежном лифчике и спустив рубашку: Каменских показала топ горячих образов, фото.