Популярная украинская исполнительница Настя Каменских поразила горячими кадрами со съемок нового клипа
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.
«Настроение…» - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Каменских позирует в леопардовых штанах и «железном» бюстгальтере. При этом из-за волос кажется, что певица мокрая. Дополнить образ красотка решила трактором, который стоит позади.
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«Ух ты какая, красотка», «кстати, от трактора моего отойди. Это мой», «выглядишь невероятно», «я от тебя кайфую», «невероятная. Это просто что-то космическое. Обожаю тебя до бесконечности», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что 33-летняя украинская певица Настя Каменских заинтриговала публику заявлением и горячим видом
Знойная брюнетка накинула белый наряд и приняла томную позу, расставив ножки. При этом полы платья с бахромой предательски раскрылись, засветив одну из самых пикантных частей тела, но Настю это, видимо, ничуть не смутило.
Напомним, что раскрепощенная Каменских удивила смелым образом в красном халатике: "Настя, ты огонь".
Как сообщала Politeka, соблазнительная Каменских без макияжа и прически показала себя настоящую: неожиданное фото.
Также Politeka писала, что разомлевшая Каменских задрала блузку и покорила опасной позой: "В самом разгаре".