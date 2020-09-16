Популярная украинская исполнительница Настя Каменских поразила горячими кадрами со съемок нового клипа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Настроение…» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Каменских позирует в леопардовых штанах и «железном» бюстгальтере. При этом из-за волос кажется, что певица мокрая. Дополнить образ красотка решила трактором, который стоит позади.

«Ух ты какая, красотка», «кстати, от трактора моего отойди. Это мой», «выглядишь невероятно», «я от тебя кайфую», «невероятная. Это просто что-то космическое. Обожаю тебя до бесконечности», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что 33-летняя украинская певица Настя Каменских заинтриговала публику заявлением и горячим видом

Знойная брюнетка накинула белый наряд и приняла томную позу, расставив ножки. При этом полы платья с бахромой предательски раскрылись, засветив одну из самых пикантных частей тела, но Настю это, видимо, ничуть не смутило.

Напомним, что раскрепощенная Каменских удивила смелым образом в красном халатике: "Настя, ты огонь".

Как сообщала Politeka, соблазнительная Каменских без макияжа и прически показала себя настоящую: неожиданное фото.

Также Politeka писала, что разомлевшая Каменских задрала блузку и покорила опасной позой: "В самом разгаре".