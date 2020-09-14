Известная украинская певица Настя Каменских похвасталась ярким образом и заинтриговала новым проектом

Как пишет Politeka.net, исполнительница опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фотографию, на которой застыла в очень экспрессивной позе. Она выставила одну ногу вперед и слегка отклонила тело назад, закрыла глаза и приложила руку к голове внешней стороной кисти.

Для такого фото Настя Каменских нарядилась в блузку тигровой расцветки, которую задрала с одной стороны, а также шелковые штаны с поясом. Волосы звезда собрала в пышную прическу сзади.

"Понедельник в самом разгаре! 🚀 Чувствую, для всех нас эта неделя будет супер продуктивной, интересной и наполненной самыми приятными эмоциями! 😍 А я ещё с апреля жду, когда смогу удивить вас треками из моего нового альбома Ecléctica!", - отметила певица в описании.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид Каменских и оставили много приятных комментариев:

"Очень красивая 🌷"; "Секси Настя"; "Ура ура ура ❤️❤️❤️ это будет взрыв 🔥🔥🔥😍"; "Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!"; "Не вериться что осталось совсем немного"; "Ну муза и все 🔥❤️👏"; "Настя, меня ревнует к тебе моя жена, но я отчаянный, поэтому ставлю лайк".

Напомним, как Каменских увидила смелым образом в красном халатике: "Настя, ты огонь".

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