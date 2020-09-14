Известная украинская певица Настя Каменских показала себя и рассказала про выходной
На фото красотка позировала в тапочках и полосатом халате. Образ Настя дополнила стильными очками, а волосы решила оставить распущенными. Певица смотрела прямо в объектив камеры, демонстрируя свои безупречные черты. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков, включая Дорофееву, и написали комментарии:
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"Красавица", "Как всегда прекрасна!!!", "Настя, ты огонь", "Очаровательная", "Я нажал на сердечко", "Безупречная".
Сообщалось, что знаменитая украинская певица Настя Каменских покорила подборкой милых кадров со своими малышами.
Артистка недавно также показала в Стори, как веселилась с щенятами прямо на полу. Смеясь и еле уворачиваясь от "нападения" малышей", она заявила, что ее "атаковали поцелуями".
Мы писали, что Потап и Настя Каменских устроили танцевальный баттл на своей кухне, продемонстрировав каждый свои таланты.
Так, муж популярной украинской певицы решил принять участие в челлендже и станцевал под ее новую песню. На кадрах можно увидеть, как он зажигательно двигается под музыку на той же кухне, на которой танцевала Каменских в оригинальном видео.
Напомним, аппетитная Каменских в одном белье повеселилась перед зеркалом в ванной
Также Politeka сообщала, что счастливая Каменских вышла из душа и сверкнула своими ягодками
А еще Politeka писала, что счастливая Каменских вышла из душа и сверкнула своими ягодками