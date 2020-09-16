Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, порадувала появою разом з дочкою, Анею-Луїзою

Зірка постійно публікує у своєму Instagram фото, що зачаровують неймовірною красою, пише Politeka.net. Цього разу красуня вирішила побалувати шанувальників не тільки своїм ніжним знімком, але і фотографією з дочкою.

На першому фото модель позувала на тлі заходу в рожевій сукні на тонких бретельках. Алессандра тримала в руках парфуми і закрила очі, ніби насолоджуючись їх ароматом.

Гарний макіяж зробив шкіру свіжою і сяючою. Образ завершували різні прикраси.

На другому знімку Амбросіо позувала сидячи зі своєю дочкою. Обидві притиснулися одна до одної і посміхалися, дивлячись в камеру.

Ймовірно, Аня-Луїза в купальнику, а її волосся було вологим від недавнього купання.

"Я - це те, чим живу, і коли я закриваю очі, я бачу всі особливі моменти зв'язку з моєю дочкою й уроки, якими я поділилася, показуючи їй важливість сестринських пут і бути сильною, жіночною і впевненою - точно так же, як цей аромат", - написала зірка.

За 10 хвилин пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали, що обидві на фото вийшли просто чудово, а дівчинка росте справжньою красунею, вся в маму.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо блищала в крихітному купальнику на тонких зав'язках. Трикутна тканина виділила апетитні принади, трохи піднявши і обтягнувши їх.

Зірка приспустила світлу накидку з плечей, що надавало образу пікантності. Завершили образ різні аксесуари, в тому числі головний убір.

Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо в міні-бікіні влаштувала спекотні розваги на пляжі: «любов в повітрі».

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо здивувала видом в мокрому бікіні:"Поцілована сонцем".

Також Politeka інформувала, що Алессандра Амбросіо позбулася білизни, показавши літній кайф:"Дівчина у вогні".