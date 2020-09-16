40-річна популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, здивувала недоглянутим виглядом

Зірка постала в незвичному для себе образі і, можна сказати, перелякала своїх фанатів, повідомляє Politeka.net. Відповідне фото, а точніше кадр з фільму, Ольга опублікувала в Instagram.

На знімку Куриленко постала з жирним волоссям. Артистка стояла біля вікна і кудись перелякано дивилася, при цьому її губи були прочинені. Чужа рука доторкнулася до її плеча.

Даний стоп-кадр був зроблений з фільму "Залив тиші", де актриса виконала роль Розалінди. За сюжетом, остання зникає разом з трьома дітьми, а чоловік Вілл займається пошуками сім'ї. Чоловік знаходить Розалінду і дітей, але щастя затьмарюють страшні події.

У пості Ольги Куриленко написаний відгук на її роботу в цьому фільмі в телегіді "Channel Guide Mag".

"Секрети і мовчання завжди можна перервати, і в своїй грі Куриленко змушує нас відчути любов, яку вона відчуває до Вілла, біль, яку ми переживаємо за її боротьбу, і навіть відраза до деяких аспектів того, що вона зробила протягом 90-х. Акторові простіше спробувати викликати в аудиторії одну емоцію, але багато і різних почуттів - складне завдання, і Куриленко справляється з ним", - йдеться в тексті.

За дві години пост зібрав майже 9000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали багато відгуків про роль артистки, а також відзначили її непередавану гру.

Нагадаємо, Ольга Куриленко позувала в затишному дворику, прикрашеному зеленню. На артистці – широкі чорні штани, блузка з глибоким декольте, довершують образ - стильна сумочка, окуляри і капелюх.

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