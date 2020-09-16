Красуня перевершила сама себе

Українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася розкішною фігурою під час відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Задумалася про те, на скільки круто нарешті полетіти на відпочинок...міняти купальники, робити фотки, плавати, робити фотки, засмагати, робити фотки, носити тарілки з їжею, робити фотки😌», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Нікітюк розповіла, що за сім днів відпустки зробив майже три сотні фотографій. На опублікованих знімках зірка позує в "порваному" купальнику, ефектно оголивши розкішну фігуру. Її шанувальники високо оцінили слова кумира.

"Боже, ноги від вух! Красуня", "знову купальник задом наперед одягла», «красуня взагалі», "несіть вогнегасник, тут пожежа", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська телеведуча Леся Нікітюк насмішила фанатів кумедним роликом

Так, на ролику Леся, мило посміхаючись, підносить до рота чашку з каппучино. Відпивши напій і відвівши чашку, ведуча демонструє фанатам забруднене вершками обличчя.

На знаменитості-відвертий бюстгальтер рожевого кольору, що не приховує апетитні груди ведучої. Судячи з геолокації, Леся знаходиться в Кемері (Туреччина).

Нагадавши, спекотна Нікітюк позбулася ліфчика і звела з розуму розкутою позою.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк прикрила бюст пір'ям і викликала фурор у Туреччині.

Також Politeka писала, що спекотна Леся Нікітюк похвалилася своїм соковитим кавуном у рожевому бікіні:"найсолодше".