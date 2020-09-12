Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала жаркие кадры из отпуска

Несколько дней назад звезда рассказала, что отправилась в осенний отпуск вместе со своей семьей, откуда активно делится новыми фото и ярким видео. Леся уже показала свою маму и папу, отдыхающего на побережье.

А несколько часов назад девушка блеснула подтянутой фигурой в очень ярком бикини розового цвета с леопардовыми пятнышками. При этом телеведущая позировала без укладок и макияжа. Поедая сочный арбуз, Леся рассказала о своих впечатлениях от отдыха и показала самое сладкое время дня на курорте.

Стоит отметить, что Никитюк любит побаловать себя в отпуске и никогда не отказывается от вкусной еды, приэтом ее фигура выглядит отлично и подтянуто.

«ничего не делаю чтобы худеть! Просто у меня так много работы и такой график, я им все .. ну почти! Уже 2 года я не ем тяжелого Свинина, телятина, картофель, рис , макароны, хлеб, булки, печенье, торты! Молочку выбросила месяц назад и что вы думаете ??? Меня уже не прыщит. Теперь только соевое, овсяное, кокосовое молоко. В рационе осталась, птица, рыба, гречка, салаты! Борщ и сало раз в неделю», - раскрыла свой секрет Леся однажды в Инстаграм.

Также до этого Леся показала вид на свюо фигуру сверху, причем ее лица не было видно, только спину и ягодицы в черном бикини. Пляжный образ девушки дополнила шляпа с популярным в этом году леопардовым принтом.

Пользователи социальной сети Инстаграм не удержались от комментариев, бурно обсуждая фигуру известной телеведущей.

Также звезда выложила на своей странице в "Инстаграм" кадр с недавней фотосессии. "На длиннофокусном..☺️", - отметила она в описании.

На девушке из одежды можно заметить только джинсовую куртку и черты туфли с открытым носком. Леся Никитюк забралась на высокий стул, и задрала ногу, слегка поджав ее под себя руками, другая же нога предстала во всей своей длине и красоте.

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