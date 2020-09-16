Українська виконавиця Надя Дорофєєва підкорила шанувальників, посвітивши розкішною фігурою в шкіряному корсеті
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Київ, одного Останнього танцю нам з тобою мало!» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що у своєму після Дорофєєва анонсувала ще один концерт разом з «Позитивом» в Палаці України. На опублікованому знімку вона в шкіряному корсеті і чорному корсеті, який доповнила ефектним топом і макіяжем.
"Ніхто не розпадеться, заспокойтеся", "божевільний наряд», «знову у мене сльози пішли», "крута", - пишуть її шанувальники.
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До цього ми розповідали, що 30-річна українська співачка і блогер Надя Дорофєєва вразила" смачним " відео
Зірка опублікувала свіжий ролик у своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в зухвалому образі: чорному боді з шлейфом, що тягнеться і милими вушками, як у зайчика з Playboy.
Дівчина козирнула формами в сміливому вбранні під час ефіру "Танців з зірками". Так, у третьому випуску, присвяченому темі кохання, Надя зайняла одне з суддівських крісел, а ось її чоловік, Володимир Дантес, став ведучим.
Нагадавши, Дорофєєва в розпусному образі зайчика Playboy засвітила пікантні місця на камеру
А ще Politeka писала, що Дорофєєва в костюмі зайчика посвітила своїми "булочками" перед Позитивом
Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва розляглася на газоні і подражнила своїми персиками і вершками