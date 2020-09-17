Курс валют в Україні 17 вересня здивує змінами, гривні зроблять боляче долар і євро

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Стодоларова купюра зі старту почне дорожчати. Міжбанк відкриється з + 6,39 гривні. До середини минулого дня валюта підскочила до 7,39 гривні, але гривні вдалося її «напоумити».

Євро ж, як завжди, продовжить дорожчати. Міжбанк відкриється зі старту в 4,36 гривні.

Курс валют в Україні 17 вересня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2811,95 грн;

100 євро - 3338,77 грн.

Подорожчає на цьому тлі й Російський рубль, десять з яких можна буде купити за 3,7431 грн.

Варто відзначити, що це ще не стеля. Експерти прогнозують, що знецінення української валюти продовжиться і далі. Якщо українці побачать, що гривня стрімко знецінюється, вони будуть притримувати долари, що призведе до ще більшого падіння курсу.

Раніше ми писали, що валютний ринок в Україні налаштований на плавну і спокійну девальвацію гривні. Таку думку висловив аналітик Василь Невмержицький. Після того, як Мінфін анонсував затвердження держбюджету на 2021 рік, в експертів з'явилися сумніви з приводу економічної стабільності в Україні. Як пояснив Невмержицький, на цей час незрозуміло, коштом чого буде наповнюватися бюджет і які податкові та бюджетні реформи під нього будуть прийматися.

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