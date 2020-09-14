К чему нужно готовиться

Дыра в украинском бюджете стремительно увеличивается и пока непонятно, откуда Кабмин собирается брать деньги

Как передает Politeka.net, экономист Олег Пендзин проанализировал проект государственного бюджета Украины на 2021 год и выразил свои опасения в эфире телеканала "Украина 24". Уже 15 сентября правительство подаст документ на рассмотрение в Верховную Раду.

Эксперт обратил внимание на дефицит в размере 270 миллиардов гривен - именно настолько расходы государства превышают его доходы. Такую дыру в следующем году Кабмину придется покрывать денежными заимствованиями.

"В этом году у нас дефицит после изменений, которые были в начале года из-за COVID-19, 300 млрд грн. Хочу напомнить, что в нормальные годы, когда не было пандемии, у нас дефицит не превышал 75-85 млрд грн", - подчеркнул Олег Пензин.

При этом, по оценке экономиста, "деньги для поднятия минимальной зарплаты в бюджете есть". Так с 1 января планируют повысить до шести тысяч гривен, а с 1 июля до 6,5 тысяч гривен. На эти цели в бюджете заложено 47 миллиардов гривен.

"Социальное обязательство, которое взяло на себя правительство, они таким образом собираются рефинансировать", - заявил аналитик.

В проекте запланировали на 2021-й среднегодовую стоимость украинской валюты в размере 29,1 гривны за доллар. Как считает аналитик, правительство расчитало теоретические доходы под такой курс.

"Есть разные вещи, касающиеся социальных выплат, вопросов по субсидиям - это все будет профинансировано должным образом. Но еще раз повторяю, главный вопрос - откуда возьмутся деньги на покрытие этого дефицита", - отметил Олег Пендзин.

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