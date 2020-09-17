Курс валют в Украине 17 сентября удивит переменами, гривне сделают больно доллар и евро
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.
Стодолларовая купюра со старта начнет дорожать. Межбанк откроется с +6,39 гривны. К средине прошлого дня валюта подскочила до 7,39 гривны, но гривне удалось ее «образумить».
Евро же, как обычно, продолжит дорожать. Межбанк откроется со старта в 4,36 гривны.
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Курс валют в Украине 17 сентября будет выглядеть следующим образом:
100 долларов – 2811,95 грн;
100 евро – 3338,77 грн.
Подорожает на этом фоне и российский рубль, десять из которых можно будет купить за 3,7431 грн.
Стоит отметить, что это еще не потолок. Эксперты прогнозируют, что обесценивание украинской валюты продолжится и далее. Если украинцы увидят, что гривна стремительно обесценивается, они будут придерживать доллары, что приведет к еще большему падению курса.
Ранее мы писали, что валютный рынок в Украине настроен на плавную и спокойную девальвацию гривны. Такое мнение высказал аналитик Василий Невмержицкий. После того, как Минфин анонсировал утверждение госбюджета на 2021 год, у экспертов появились сомнения по поводу экономической стабильности в Украине. Как объяснил Невмержицкий, на данный момент непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет и какие налоговые и бюджетные реформы под него будут приниматься.
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