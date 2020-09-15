Украинцам рассказали, когда на рынке стартует новая девальвация гривны

Об этом пишет Страна.

Как известно, новая неделя на валютном рынке стартовала с рывка курса доллара по отношению к гривне.

Так, американская валюта пробила очередной психологический максимум, и 14 сентября безналичные торги закрылись в диапазоне 27,98-28,0 грн/$.

"Несмотря на то, что гривна торгуется на своем минимуме, ажиотажа на рынке не было", - анализирует настроения на рынке эксперт Максим Пархоменко.

Сам Нацбанк вчера на торги не выходил и просто наблюдал за ситуацией.

"В целом валютный рынок настроен на девальвацию гривны. Плавную и достаточно спокойную", - заявил другой аналитик Василий Невмержицкий.

Более того, экспертов накрыла "черная волна" после того, как Минфин анонсировал утверждение госбюджета на 2021 год.

"Первое впечатление - отрицательное. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет и какие налоговые и бюджетные реформы под него будут приниматься. Полный туман по части приватизации и создания условий для нее. Были надежды на рынок земли, но что будет делаться для его развития - тоже непонятно. При этом всех прибила цифра по дефициту бюджета в 270 млрд грн - это просто космос. Ведь все понимают, что к ней еще прибавится недофинансированные с этого года статьи", - уверенно продолжил Невмержицкий, анализируя проект госбюджета.

Также скептически эксперты отнеслись к курсу доллара в 29,1 грн/$, который заложили в бюджет. В ближайшее время они прогнозируют плавное подорожание доллара. На 15 сентября курс доллара ожидают в рамках 27,98-28,03 грн/$, с дальнейшим движением на 28,05 грн/$.

"Если мы сможем пройти этот уровень и вырасти выше 28,15 на рынке, начнут расти девальвационные ожидания. Что будет заставлять многих придерживать свои доллары, а это будет толкать курс дальше вверх", - добавил в комментарии журналистам Максим Пархоменко.

Что касается курса доллара и евро на сегодня, 15 сентября, то НБУ установил их на следующем уровне:

100 долларов – 2800,03 грн;

100 евро – 3324,76 грн.

Сегодняшние торги доллар начнет с +10 гривен, а евро, в свою очередь, +18 гривен, если сравнивать с цифрами за вчерашний день.

Напомним, НБУ допустил грубую ошибку с курсом доллара, важное предупреждение.

Как сообщала Politeka, доллар и евро разошлись в разные стороны, свежий прогноз НБУ удивит.

Также Politeka писала, что курс валют скакнет сразу после выходных, доллар сделает гривне больно.