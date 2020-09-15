Курс доллара в Украине продолжает расти в то время, как гривна стремится вниз. В НБУ пояснили, с чем это связано

Как рассказал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Фейсбук, девальвационные ожидания привели к тому, что в последние недели курс доллара на межбанковском рынке взлетел до 28 гривен.

Данилишин отметил, что в конце лета клиенты украинских банков резко увеличили спрос на безналичную иностранную валюту, прежде всего на условиях “форвард”. По словам эксперта, это говорит о росте девальвационных ожиданий, особенно на фоне неопределенности в связи с пандемией китайского вируса в мире и возможности новых ограничений экономической активности в Украине.

Впрочем, глава Совета НБУ отмечает, что падение гривны может иметь и положительные эффекты. Так, благодаря ослаблению курса национально валюты может вырасти объем поступлений в государственный бюджет таможенных пошлин в иностранной валюте, сумма которых пересчитывается по официальному курсу НБУ. Также эксперт отметил, что при плавающем курсе гривны ее ослабление может благотворно влиять на сбалансированность макроэкономических показателей.

«Национальный банк в данный момент воздерживается от проведения интервенций по продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, однако ведет активный мониторинг состояния межбанковского рынка и в случае необходимости обеспечит достаточное предложение иностранной валюты для сбалансирования спроса и предложения на рынке», - подытожил Данилишин.

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