Курс валют в Украине 16 сентября удивит очередным подорожанием доллара и евро

Как сообщает Politeka.net, об этом стало известно из свежих данных НБУ, опубликованных на официальном сайте.

На днях доллар поднялся выше 28 гривен, пробив психологическую отметку. Сейчас же «зеленые» продолжают понемногу дорожать. В среду, 16 сентября, 1 доллар можно будет купить за 28,05 гривен.

Евро подорожает более существенно. В среду за 1 евро нужно будет заплатить 33,34 гривны, в то время как днем раньше его продавали за 33,24 гривны.

Стоит отметить, что это еще не потолок. Эксперты прогнозируют, что обесценивание украинской валюты продолжится и далее. Если украинцы увидят, что гривна стремительно обесценивается, они будут придерживать доллары, что приведет к еще большему падению курса.

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