Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе на радість шанувальників

На фото Кім здалася досить близько, позуючи в чорній майці. Зірка була без білизни, але з великою зоною декольте. Модель без сорому позувала перед камерою, а волосся залишила розпущеним. На руках у красуні можна побачити блискуче прикраси, а на обличчі - яскравий макіяж, який підкреслив ідеальні риси Кім. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "Афродіта, мрія мільйонів".

Раніше ми повідомляли, що корейська модель Кім Лі похвалилася красою в топі.

"Красива дівчина, і чесна", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кім Лі позує в одному топі, ефектно відкинувши голову в бік. Доповнювали образ моделі ефектна зачіска і макіяж.

"Погляд гіпнотизує" « "неймовірна красуня«,» ось це гарячі кадри«,» ти божественна«," краща!", "ти відпадна, слів немає", - пишуть її шанувальники.

Повідомлялося, що відома модель Кім Лі показала, як проводить останні спекотні дні.

На фото Кім позувала в білій футболці з принтом, де на грудях намальовані два смайлика, а під ними напис. Образ дівчина доповнила коротенькими шортиками, а сама стояла біля дерева і посміхалася.

Нагадавши, корейська Кардашьян ледь вмістила форми в міні-топ і змусила милуватися

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