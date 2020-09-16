Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе на радість шанувальників
На фото Кім здалася досить близько, позуючи в чорній майці. Зірка була без білизни, але з великою зоною декольте. Модель без сорому позувала перед камерою, а волосся залишила розпущеним. На руках у красуні можна побачити блискуче прикраси, а на обличчі - яскравий макіяж, який підкреслив ідеальні риси Кім. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "Афродіта, мрія мільйонів".
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Раніше ми повідомляли, що корейська модель Кім Лі похвалилася красою в топі.
"Красива дівчина, і чесна", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Кім Лі позує в одному топі, ефектно відкинувши голову в бік. Доповнювали образ моделі ефектна зачіска і макіяж.
"Погляд гіпнотизує" « "неймовірна красуня«,» ось це гарячі кадри«,» ти божественна«," краща!", "ти відпадна, слів немає", - пишуть її шанувальники.
Повідомлялося, що відома модель Кім Лі показала, як проводить останні спекотні дні.
На фото Кім позувала в білій футболці з принтом, де на грудях намальовані два смайлика, а під ними напис. Образ дівчина доповнила коротенькими шортиками, а сама стояла біля дерева і посміхалася.
Нагадавши, корейська Кардашьян ледь вмістила форми в міні-топ і змусила милуватися
А ще Politeka писала, що корейська Кардашьян ефектно упакувала своїх "красунь" у великому декольте
Також Politeka повідомляла, що корейська Кардашьян блиснула бюстом без білизни під мокрою сорочкою