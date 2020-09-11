Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, появилась без белья в мокрой одежде

Соблазнительница нередко радует поклонников жаркими фотографиями, где демонстрирует свои самые сочные обнаженные части тела, пишет Politeka.net. В одном из последних сториз модель предстала именно в таком откровенном образе.

Так Ким Ли запечатлели, когда она выходила из бассейна с обнаженной грудью. При этом корейская Кардашьян накинула на себя лишь мокрую рубашку, под которой можно увидеть самое интимное - торчащий бюст - просто услада для глаз.

Мокрая рубашка обтянула идеальное тело, а особенно подчеркнула тончайшую талию. Благодаря тому, что Ли расстегнула наряд можно было заметить и плоский животик.

Стоит отметить, что купальник на красотке был, но она спустила его с плеч и тот "болтался" на бедрах.

Различные украшения завершили образ, а также красивый макияж с акцентом на глаза.

Фото не собрало много лайков, ведь в сториз это невозможно сделать. Возможно, красотку осыпали комментариями в личной переписке.

Напомним, Ким Ли шла по грунтовой дороге и показывала себя довольно близко, снимая на телефон. На кадрах можно заметить огромный бюст звезды, который она решила не прятать. Он еле вместился в узкий топ и прямо выпирал на кадрах.

Ранее сообщалось, что Ким Ли позировала в купальнике в черный горошек. Звезда показалась перед зеркалом и снимала себя на телефон. Волосы у модели были распущены, а сама она демонстрировала идеальную фигуру. На втором фото звезда уже стояла на фоне океана и пальм. Красотка была в тапочках, а образ дополнила еще и очками.

Напомним, корейская Кардашьян в дерзком купальнике поразила осиной талией

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