Настя Каменських, Ані Лорак, Оля Полякова і інші зірки показали, як виглядають після душу

На першому фото була Настя Каменських. Красуня після ранкового душу стояла в халаті і з рушником на голові. Зірка в руках тримала чашку в горошок, а сама дивилася в об'єктив камери. Фото вийшло ефектним і яскравим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі вже була Оля Полякова. Зірка показала себе в одному рушнику, стоячи перед об'єктивом камери. Співачка розповіла, як потрібно робити собі масаж і показала приклад на собі.

На третьому фото здалася Ані Лорак. Красуня була в халаті і з рушником на голові. Образ зірка доповнила яскравими босоніжками, а сама сиділа на стільці. Співачка задерла одну ногу і взялася за коліно руками.

На четвертому місці вже була Ольга Фреймут. Телеведуча сиділа біля крана з відкритою водою, а сама була в халаті і з рушником на голові. Образ красуня доповнила макіяжем і сережками. Можна побачити і відображення знаменитості в дзеркалі, біля якого вона сиділа.

Закриває топ господиня найкрасивіших сідниць Сьюзі Кортес. Модель стояла з рушником на голові, а рукою прикрила другим рушником свої найпікантніші місця. Зірка доповнила образ стильними окулярами і дивилася в об'єктив камери.

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